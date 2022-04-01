Нефтебаза горит в Белгороде

1 апр. 6:57

На нефтебазе в Белгороде произошел пожар, на место инцидента выехали сотрудники экстренных служб.

"Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате пожара пострадали два человека. "Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", - уточнил он.

В настоящее время ведется расселение жителей трех близлежащих улиц.