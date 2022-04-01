Дети летом отдохнут в обновленном ингушском лагере "Эрзи" 

1 апр. 6:50

Власти Ингушетии планируют в текущем 2022 году реконструировать горный детский оздоровительный лагерь "Эрзи" на 500 мест в Джейрахском районе в окружении древних замковых комплексов, - сообщили в пресс-службе Минтруда региона.

"Капремонт, на который будет направлено 20 млн рублей, затронет бассейн, спортивные площадки, актовый зал. Также в хлде реконструкции будет установлена новая воркаут-площадка и детские качели", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Уже к началу летних каникул реконструкция будет завершена.

Напомним, детский оздоровительный лагерь на территории природоохранной зоны заповедника "Эрзи" на высоте более 1 тыс м над уровнем моря был открыт в 1999 году. В нем есть все необходимое для развития и отдыха ребят, а с детьми здесь работают квалифицированные специалисты и медперсонал.