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В Северной Осетии построят уникальный газопровод между двумя ущельями 

В Северной Осетии построят уникальный газопровод между двумя ущельями 

В скором времени в Северной Осетии будет построен уникальный газопровод, который соединит два ущелья и подведет газ в 19 населенных пунктов республики, - сообщили в пресс-службе министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики. 
"Строительство 45 км газопровода позволит не только соединить Алагирское и Дигорское ущелья, но также подать газ в 19 населенных пунктов Алагирского и Ирафского районов", - говорится в сообщении, передает ТАСС. 
Проектирование газопровода планируется завершить в 2025 году, его строительство будет вестись в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" по маршруту Садона-Мацута.

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