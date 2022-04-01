В Северной Осетии построят уникальный газопровод между двумя ущельями 

1 апр. 6:09

В скором времени в Северной Осетии будет построен уникальный газопровод, который соединит два ущелья и подведет газ в 19 населенных пунктов республики, - сообщили в пресс-службе министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

"Строительство 45 км газопровода позволит не только соединить Алагирское и Дигорское ущелья, но также подать газ в 19 населенных пунктов Алагирского и Ирафского районов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проектирование газопровода планируется завершить в 2025 году, его строительство будет вестись в рамках инвестиционной программы ПАО "Газпром" по маршруту Садона-Мацута.