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Сборную Ирана по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

Сборную Ирана по футболу могут отстранить от ЧМ-2022

Сборную Ирана по футболу могут исключить из числа участников чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить иранскую команду за то, что женщинам в Иране не разрешают посещать стадионы.

В случае дисквалификации Ирана его место с высокой долей вероятности займет Италия, которая имеет лучший рейтинг среди сборных, которые не сумели пробиться на турнир.

Напомним, ранее сообщалось, что женщин в Иране не пустили на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной Ливана. Болельщицы добрались до стадиона, однако на саму арену их не пустили. Согласно предварительным данным, пытаясь не дать представительницам прекрасного пола попасть на игру, правоохранители использовали перцовый баллончик.

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