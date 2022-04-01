В Израиле открылся первый цифровой банк 

Недавно получивший лицензию от Банка Израиля новый цифровой банк страны, One Zero, принимает несколько сотен клиентов в неделю, а более 75 тыс. человек заинтересованы в его услугах.

Al-Monitor сообщает, что еще 10 января управляющий Банком Израиля и инспектор банков объявили, что все ограничения на деятельность цифрового банка One Zero были сняты, а ”частное банковского обслуживание” теперь доступно для всех. ”В течение 43 лет после открытия последнего банка в Израиле мы столкнулись с многочисленными инновационными сложностями в формировании нового финансового учреждения. Банк был создан под руководством нескольких отделов Банка Израиля. Готовность банка к работе была проверена с точки зрения информационной безопасности и киберзащиты, возможностей управления технологическими рисками, было оценено качество управления рисками, а также используемые банком инструменты контроля”, - свидетельствуют финансовые чиновники.

Управляющий Банком Израиля Амир Ярон поздравил руководство и сотрудников цифрового банка One Zero ”с умелым решением проблем, связанным с созданием нового финансового учреждения. В ходе этого процесса и в сочетании с другими достижениями, которые нам удались, появилась возможность увеличить конкуренцию в банковской системе. Я желаю банку успеха и надеюсь, что его создание проложит дорогу для других банков, которые будут способствовать укреплению конкуренции и процветанию клиентов”.

Большинство банков в Израиле предлагают цифровые услуги, но они только копируют обычные операции банка и не являются отдельными финансовыми учреждениями. В первые годы существования государства Израиль там функционировало немало банков, в том числе несколько независимых, которые на данный момент не существуют. С годами небольшие банки были закрыты или поглощены, и в настоящее время в стране всего пять больших банковских групп. Теперь, вполне возможно, что One Zero значительно изменит банковское дело в Израиле.

Проект независимого цифрового банка One Zero разрабатывался с 2019 года. Амнон Шашуа, израильский программист и бизнесмен, интересовался всеми видами инициатив. Двумя годами ранее он продал Intel основанную им компанию Mobiliye за $15,3 млрд. Как-то раз он сидел вместе со своими друзьями в кафе Тель-Авива и обсуждал с ними основные проблемы, с которыми люди сталкиваются с точки зрения управления денежными активами. Они пришли к заключению, что для финансов нет единого места: кто-то доверяет свои деньги инвестиционным компаниям, а кто-то - пенсионным фондам. По данным Центрального статистического бюро Израиля, более 50% всех израильских семей берут кредит, по крайней мере, раз в год. Друзьям пришла в голову идея создать новый банк, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) смог бы облегчить жизнь клиентам.

Суть идеи проста: ИИ ежедневно оценивает финансовые возможности клиента, в том числе объем арендной платы, счета, доходы и задолженность. Затем подключается советник (реальный сотрудник банка) и предлагает действенные решения. Если клиент хочет взять кредит на покупку машины, сотрудники традиционных банков раскатывают условия, на которых они могут предложить кредит. Но в One Zero всё по-другому. Советник цифрового банка оценивает общую картину платежеспособности клиента и может предложить потратить на покупку, например, средства, находящиеся в трастовом фонде на протяжении многих лет и практически не приносящие прибыль, либо продать неэффективные акции.

One Zero действует в рамках реформ открытой банковской системы, принятых в прошлом октябре. Благодаря новому законодательству клиенты могут переходить из одного банка в другой, что повышает конкурентоспособность финансовых учреждений. Открытая банковская система позволяет клиентам предоставлять потенциальному новому банку сведения из предыдущего. За счет этого новый банк может предложить клиенту более выгодный пакет услуг.

One Zero также предлагает фиксированную ежемесячную плату для банковских операций. Для израильских клиентов это не иначе как революция. Больше не будет никаких бесконечных списков из различных комиссий за всевозможные операции и никаких сюрпризов в конце месяца.

Источник из One Zero рассказал Al-Monitor, что израильским клиентам еще предстоит привыкнуть к новой функции. Многие израильтяне договариваются об основных платежах со своими банками, но всё равно остаются в неведении о том, за что еще им нужно будет платить. За счет этого создается впечатление, что плата меньше, чем на самом деле. Благодаря выплате определенной суммы раз в месяц все процедуры станут прозрачнее, проще и дешевле.

Источник объяснил, что банк в настоящее время находится в режиме мягкого запуска, принимая несколько сотен клиентов каждый день, при этом 75 тыс. человек - в списке ожидания. Банк до сих пор развивает некоторые инструменты, в частности, систему внесения наличных денежных средств, и надеется, что через несколько месяцев всё будет полностью завершено.