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Традиционная операция "Путина-2022" стартует в Астраханской области

Традиционная операция &quot;Путина-2022&quot; стартует в Астраханской области

ГУ МВД России по Астраханской области совместно с правоохранительными и надзорными ведомствами первого апреля начнет ежегодное мероприятие "Путина-2022", такое сообщение опубликовано на его сайте.

Операция проходит в период массового хода рыбы, во время весенней и осенней путины. В этом году первая часть будет проводиться с первого апреля по 31 мая, вторая - с 10 сентября по 31 октября.

Основные задачи - выявление фактов незаконной добычи и хищения рыбы, а также пресечение сбыта икры, добытой заведомо преступным путем.
 

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