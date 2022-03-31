Традиционная операция "Путина-2022" стартует в Астраханской области

31 мар. 23:55

ГУ МВД России по Астраханской области совместно с правоохранительными и надзорными ведомствами первого апреля начнет ежегодное мероприятие "Путина-2022", такое сообщение опубликовано на его сайте.

Операция проходит в период массового хода рыбы, во время весенней и осенней путины. В этом году первая часть будет проводиться с первого апреля по 31 мая, вторая - с 10 сентября по 31 октября.

Основные задачи - выявление фактов незаконной добычи и хищения рыбы, а также пресечение сбыта икры, добытой заведомо преступным путем.

