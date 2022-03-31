Странам Ближнего Востока и Северной Африки грозит масштабный продовольственный кризис

31 мар. 23:44

Страны Ближнего Востока и Северной Африки могут столкнуться с острым продовольственным кризисом. Об этом заявила пресс-секретарь отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Каире Абир Атифа.

Она подчеркнула, что в марте из-за ситуации на Украине произошел высочайший рост цен на продукты питания, а в связи с тем, что Ближний Восток и Северная Африка сильнее других регионов зависят от импорта пищевой продукции из-за рубежа, продовольственный кризис там будет ощущаться наиболее остро.

"Цены на продовольствие выросли до самого высокого уровня в феврале прошлого года… цены на пшеницу выросли на 21% в период с 21 февраля по 15 марта, и это только начало. Конечно, это будет угрожать продовольственной безопасности миллионов семей", - цитирует РИА Новости представителя ООН.

Она напомнила, что Ливан импортирует 50% своей пшеницы из Украины, Йемен - 22%, а Тунис - 42%. "Поэтому мы видим, что покупатели в Азии и Африке столкнутся с ростом стоимости хлеба и мяса, если поставки будут нарушены", - заключила Атифа.