В Таджикистане избавляются от долларов

Очередная валютная паника случилась в Таджикистане. На это раз жители страны отчаянно пытаются избавиться от долларов. Американская валюта буквально наводнила рынок, и банки отказываются ее покупать, ссылаясь на дефицит национальной валюты - сомони.

Eurasianet отмечает, что статус доллара, который ранее всегда был предпочтительной валютой для сбережений, значительное изменился. Вчера на черном рынке доллар торговался на уровне 11,65 сомони, при этом официальный курс составляет 13 сомони за доллар.

Местные предприниматели уверены, что американская валюта окажется под еще большим давлением. Дильшод Шукуров, 40-летний бизнесмен и житель Душанбе считает, что ситуация была спровоцирована действиями Россия, которая стремится к тому, чтобы перейти на торговлю за рубли. ”Пришло время попрощаться с долларом, и сокращать нашу от него зависимость”, - сказал бизнесмен.

Таджикистан пристально следит за ситуацией с российским рублем, поскольку значительные объемы денежных переводов, отправляемых в страну, осуществляются трудовыми мигрантами из России. Российским финансовым регуляторам удалось добиться значительного успеха в возмещении потерь стоимости рубля на фоне международных санкций, хотя и за счет жестких мер контроля за валютой.

Хотя таджикские банки заявляют, что у них ограниченное количество сомони, новостной веб-сайт Asia Plus, ссылаясь на источники, сообщает, что кредиторы в данный момент выжидают. У банков, на самом деле, достаточно сомони, просто они не спешат покупать слишком много долларов на фоне неопределенности на валютном рынке, говорят источники. Центральный банк прокомментировать ситуацию отказался.

Проживающий в Польше журналист Саймиддин Дустов считает, что ажиотаж вокруг доллара была нарочно спровоцирован властями, поскольку правительству нужны доллары для выплаты обязательств по еврооблигациям. В сентябре 2017 года Таджикистан продал свои первые еврооблигации, собрав $500 млн. Погашение долга предстоит в 2027 году. До этого Душанбе должен будет выплатить инвесторам более $350 млн сверх основной суммы долга. В 2025-2027 годах правительство должно будет выплачивать около $200 млн ежегодно.