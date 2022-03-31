В Германии не исключают национализации "дочек" "Газпрома" и "Роснефти"

31 мар. 23:28

Власти Германии анализируют возможность национализации активов российских нефтегазовых госкомпаний и их "дочек", пишет газета Handelsblatt.

По данным издания, правительство хочет предотвратить риски массового нарушения энергоснабжения в том случае, если у этих компаний - имеющих системное значение для ФРГ - возникнут трудности.

Gazprom Germania управляет несколькими крупным ПХГ, "Роснефть" - ключевой игрок на рынке моторных топлив страны. "Обе компании в настоящее время незаменимы на энергетическом рынке Германии", - отмечает газета.

В ЕС в настоящее время активно лоббируется предложение об обязательной сертификации операторов ПХГ в Европе. Сертификация "позволит избежать потенциальных рисков, связанных с внешним влиянием на критически важную инфраструктуру хранения". "Это означает, что несертифицированные операторы должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

ЕК может иметь в виду дочернюю компанию "Газпрома" astora – одного из крупнейших операторов ПХГ в Европе, которая управляет хранилищами общим объемом около 6 млрд кубометров активного газа в Германии и Австрии.