США и страны Персидского залива обсуждают ситуацию на рынке энергоносителей

31 мар. 22:53

США обсуждают со странами Персидского залива ситуацию с поставками энергоносителей в мире. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы регулярно взаимодействуем с ОПЕК+, включая наших партнеров в Персидском заливе", - цитирует его ТАСС.

Прайс также отметил, что затрагивается, в частности, вопрос увеличения поставок. "Мы обсуждали с ними наши интересы по поставкам [энергоносителей]", - сказал представитель Госдепартамента.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что отношения между США и государствами Персидского залива стали более напряженными на фоне событий на Украине. Уточнялось, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказываются наращивать нефтедобычу.