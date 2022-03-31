Таксист устроила массовое ДТП на Кубани

31 мар. 23:12

В Тимашевском районе Краснодарского края днем в четверг произошло массовое ДТП, по предварительным данным, виновницей инцидента стала водитель такси.

Авария случилась на автодороге Краснодар – Ейск, за рулем Hyndai Solaris службы такси находилась 54-летняя женщина, она не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Кia Ceed в результате автомобили столкнулись. По инерции Кia врезалась во впереди идущий Volkswagen Passat.

Водитель Hyndai госпитализирована в Тимашевскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка, сообщила глава отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.