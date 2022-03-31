Лазаревский парк культуры и отдыха благоустроят к концу 2023 года в Сочи

31 мар. 21:59

Лазаревский парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы начнут благоустраивать в этом году в Сочи, об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Работы в Сочи начнут в этом году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". На благоустройство парка площадью почти 4 га муниципалитет получил свыше 56 млн рублей из федерального бюджета", - поведал министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

По его словам, в конце следующего года жители города и туристы смогут оценить обновленный парк.

Проект предполагает разделение его на несколько зон: морская площадь, сад культуры, зона аттракционов и зеленый сад. В парке появятся сцена и летний кинотеатр, шезлонги, там установят столы для пикников и настольных игр, создадут танцплощадку, площадку для гимнастики и фудкорт.

Кроме того, будет работать фотозона. Проведут в парке и работы по озеленению территории.