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Женщин в Иране не пустили на матч мужской сборной по футболу

Женщин в Иране не пустили на матч мужской сборной по футболу

В иранском городе Мешхед женщин не пустили на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Ирана и Ливана (2:0).

Организаторы продали на игру 12,5 тыс билетов, 2 тыс из которых достались женщинам. Болельщицы добрались до стадиона, однако на саму арену их не пустили.

Согласно предварительным данным, пытаясь не дать представительницам прекрасного пола попасть на игру, правоохранители использовали перцовый баллончик. Президент страны Эбрахим Раиси уже поручил министерству внутренних дел разобраться в произошедшем.

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