Западу грозит дефицит рыбы и морепродуктов

31 мар. 22:27

Новые санкции против России приведут к росту цен на рыбу, сбоям поставок и вероятному сокращению рабочих, считают мировые производители морепродуктов, пишет Associated Press.

Россия является одним из крупнейших производителей морепродуктов в мире и пятым по величине в мире производителем дикой рыбы (на 2020 год). При этом новые американские санкции предусматривает запрет на импорт морепродуктов. Россия является лидером по экспорту трески, а также входит в число крупнейших поставщиков крабов и минтая.

ЕС и Великобритания также существенно зависят от поставок морепродуктов из России, при этом Великобритания в середине марта ввела 35%-ные пошлины на импорт белой рыбы из РФ, что приведет к росту цен.