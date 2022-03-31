Эрдоган предложил Зеленскому провести переговоры с Путиным в Турции

31 мар. 21:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося 31 марта телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским повторил свое предложение организовать в Турции встречу лидеров России и Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном по итогам переговоров канцелярией турецкого президента.

"Эрдоган заявил, что считает необходимым подать некоторые сигналы для снижения напряженности после переговоров в Стамбуле, а также повторил свое предложение организовать встречу президента Украины Зеленского и президента России Владимира Путина и провести эту встречу в Турции", - сказано в заявлении.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Эрдогана за проведение в Стамбуле российско-украинских переговоров.