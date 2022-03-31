Как совершить кулинарное путешествие в Аджарию, не выходя из дома   

31 мар. 21:38

Путеводитель по аджарской кухне увидел свет в Грузии. Об этом сообщили в департаменте туризма и курортов Аджарии. В книгу под

названием "Кулинарное путешествие по Аджарии" вошли около 110 блюд, в том числе малоизвестные и забытые рецепты.

"Здесь представлены основные блюда, десерты, соусы, варенья, маринады, молочные продукты, закуски, разновидности вин и продукты, изготовленные из сока винограда. Так, читатель узнает о Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама и многих других изысках кухни", - говорится в релизе.

Главная цель авторов и издателей книги – популяризировать аджарскую кухню и познакомить читателей с особенностями кухни местных ресторанов.

Также в департаменте отметили, что с электронной версией путеводителя можно ознакомиться на туристическом портале агентства.

Печатная версия путеводителя будет передана в дар туристическим гидам, объектам питания и представителям гостиниц семейного типа, передает "Sputnik Грузия".