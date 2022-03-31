В Москве почтили память жертв массовых убийств азербайджанцев 1918 года

Сегодня – в День геноцида азербайджанцев - в Москве прошла конференция, посвященная памяти жертв массовых убийств азербайджанцев 31 марта – 3 апреля 1918 года, осуществленных дашнаками и большевиками в Баку, а также других азербайджанских городах и селах. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в России и Представительством Фонда Гейдара Алиева в РФ.

Открывший конференцию посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы отметил важность проведения подобных мероприятий и подчеркнул, что в списке памятных дат истории Азербайджана, трудно найти дату более скорбную, чем 31 марта – День геноцида азербайджанцев. 26 марта 1998 года Указом общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев" официально была установлена памятная дата 31 марта. В этот день в Азербайджане и зарубежных странах проводятся публичные мероприятия, посвященные памяти многочисленных невинных жертв. 30 октября 2009 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании "Мемориального комплекса геноцида" в городе Куба, где было найдено массовое захоронение начала XX века. Сегодня в Азербайджане проводится масштабная работа по увековечиванию трагических страниц истории. В результате Евросоюз впервые включил в повестку дня вопрос о 4 тысячах граждан Азербайджана, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, включая 71 ребенка, 267 женщин и 326 стариков. Еще задолго до Ходжалы произошли трагические события в Аскеране, Кафане, Гюмри, Зенгибасаре, Гукарке, Кяркиджахане, Мешяли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабане. За каждым из этих названий десятки и сотни невинно убиенных мирных жителей, которых убивали только за то, что они были азербайджанцами.

Буквально несколько дней тому назад к этому списку прибавилось название еще нескольких сел. При проведении инженерных работ на позициях азербайджанской армии в селе Фаррух были обнаружены человеческие останки, которые свидетельствуют об учиненных преступлениях армянских сепаратистов во время Первой Карабахской войны. В прошлом году в селе Башлибель Кельбаджарского района были найдены останки 12 женщин, детей и стариков. Еще одна трагедия разыгралась в селе Эдилли Ходжавенского района, где было найдено массовое захоронение.

Азербайджан - государство многонациональное, а азербайджанцы - миролюбивый, толерантный народ, умеющий жить и созидать вместе с представителями всех этносов проживающих на азербайджанской земле. Однако есть в истории события в нашей истории, к которым неприменима толерантность и которые никогда не должны быть забыты. Именно поэтому сегодня вспоминают и чтят память всех невинно убиенных азербайджанцев.

Как отметил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров, геноцид азербайджанцев по существу стал логическим продолжением политики этнических чисток, которые армянские националисты осуществляли в течение двух веков: "На эту проблематику очень важно смотреть в ракурсе международного права, в контексте тех современных тенденций, которые сегодня наблюдаются как в международном праве, так и в национальном законодательстве отдельных стран". Депутат подчеркнул, что азербайджанский народ столкнулся с многочисленными фактами геноцида и этнических чисток уже в современной истории Азербайджана. Это геноцид в Ходжалы. Однако именно в вопросе Ходжалинского геноцида, в вопросах военных преступлений, преступлений против человечности на территории Азербайджана мир стал свидетелем двойных стандартов.

Заместитель президента благотворительного фонда СТМЭГИ Давид Мардахаев подчеркнул, что 31 марта – мрачная дата не только для азербайджанского народа, но для всего человечества: "Эти события много лет не получали соответствующей правовой оценки. Кровавая акция, которая имела место 104 года назад, выделяется особой бесчеловечностью и жестокостью среди случаев массовых убийств, совершенных в ХХ веке на Кавказе". "Согласно международному праву, геноцид, будучи одним из самых тяжких международных преступлений, относится к группе преступлений против мира и безопасности человечества – таких как война и международный терроризм. Правовая оценка геноцида определена Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Как мы понимаем, эта резолюция была принята через 30 лет после этого бесчеловечного акта 1918 года", - обратил внимание Давид Мардахаев.

В связи с этим есть трудности в работе по международному признанию массовых убийств азербайджанцев 1918 года геноцидом. "Для меня как для потомка и выходца из Красной Слободы особенно тяжело вспоминать, что было уничтожено население многих сел Губинского уезда, около 2 тыс. человек. Я не раз посещал мемориал памяти тех событий на берегу реки Гейчай в городе Губа. То, что я там увидел и услышал, конечно, заставило меня содрогнуться и углубиться в изучение истории этого вопроса для того, чтобы понять корень этого зла и понять, как человечество может предотвратить такие трагедии в будущем. Конечно, холокост – одно из таких проявлений", - сообщил представитель СТМЭГИ. "На борьбу с радикальным национализмом и неонацизмом сегодня должны быть брошены большие силы и средства, должна проводиться широкая просветительская работа, включая изучение в школах и посещение мемориалов. Должно продолжаться изучение всех фактов преступлений, и они должны быть обнародованы. Для донесения этой информации до масс нужны статьи, книги, документальные и художественные фильмы. Ежегодно отмечаемый 31 марта День геноцида азербайджанцев как раз служит этим целям и является попыткой привлечения внимания мирового сообщества к проявлениям геноцида и самом крайним проявлениям шовинизма, сепаратизма и радикализма", - заключил Давид Мардахаев.

Депутат Милли Меджлиса Адиль Алиев назвал массовые убийства азербайджанцев в 1918 году одной из кровавых страниц истории Азербайджана: "Десятки тысяч мирных азербайджанцев были убиты только из-за своей национальной принадлежности. Мартовский геноцид 1918 года по своей жестокости и масштабу является одной из самых кровавых трагедий не только в истории Азербайджана, но и в истории человечества. Воспользовавшись удобным случаем, армянские националисты убили, в том числе сожгли заживо тысячи людей, в том числе детей, стариков и женщин. Уничтожили жемчужины национальной архитектуры, школы, больницы, мечети и другие памятники. Превратили большую часть Баку в руины".

"Геноцид азербайджанцев был совершен с особой жестокостью не только в Баку, но и на периферии – в Шемахе, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже и других местах. После создания Азербайджанской Демократической Республики совет министров в июле 1918 года принял постановление создать чрезвычайную следственную комиссию для расследования этой трагедии. На первом этапе комиссия расследовала мартовский геноцид в Шемахе и преступления, совершенные дашнаками в Ереванской губернии. Была создана специальная структура при МИД для того, чтобы донести эти сведения до мирового сообщества. 31 марта было объявлено в республике Днем общенационального траура. Таким образом, впервые в истории была предпринята попытка дать политическую оценку геноциду против азербайджанцев и оккупации наших земель, продолжавшейся более века", - рассказал Адиль Алиев.

Работу по расследованию массовых убийств азербайджанцев 1918 года удалось продолжить только после распада СССР. "После восстановления государственной независимости Азербайджана появилась возможность показать объективную панораму исторического прошлого нашего народа, раскрылись настоящие истины, которые долгие годы держались в секрете и находились под запретом. Политико-правовая оценка, данная геноциду историческим указом общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева о геноциде азербайджанцев от 26 марта 1998 года, дала своеобразный толчок исследованиям в этой области, активизации усилий по раскрытию правды. 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев. В указе Гейдара Алиева доводятся до внимания различные этапы продуманной и спланированной политики геноцида, проводившейся против азербайджанцев", - сообщил депутат Милли Меджлиса.

"Был открыт новый фактологический материал, стали известны ужасающие сцены совершенных дашнаками преступлений. В последнее время расширяются поиски по уточнению сведений. Появляются архивные документы, многочисленные улики и неопровержимые доказательства, подтверждающие эти акты геноцида. К примеру, в марте-апреле 1918 года, по подсчетам экспертов, проведенных на основе других архивных документов, только в 53 селах Шемахинского уезда были убиты более 8 тыс. азербайджанцев. В 1990-х годах местными исследователями были также проведены расследования в связи с уточнением числа убитых в Шемахе в марте-апреле 1918 года. В результате этих исследований было определено, что под руководством армянских преступников Шаумяна, Лалаева, Аветисяна, братьев Амирян и других в Шемахе было убито примерно 16 тыс., а в 40 селах и краях этого региона – 8 тыс. человек. В Губе найдено огромное количество человеческих останков, костей, которые являются наглядным доказательством армянского вандализма во время этих событий", - отметил он.

"Свидетель тех страшных дней, немец по фамилии Кулнер так описывал те события: "Армяне, врываясь в азербайджанские кварталы, убивали всех подряд, разрубали саблями, кололи штыками. У десятков трупов азербайджанцев, извлеченных через несколько дней после резни из одной ямы, были отрезаны уши, вырезаны половые органы и так далее. Огромные собаки раздирали кости детских трупов". Таким образом был совершен настоящий инфантицид. Только в течение недели в столице Баку было жестоко убито свыше 12 тыс. человек, подавляющее большинство из которых – мирные жители, представлявшие азербайджанскую часть населения. Армяне бросали трупы в горящих зданиях, топили в колодцах, в море", - указал Адиль Алиев.

"Захват власти в Баку Бакинским советом во главе с Шаумяном не позволил тогда точно посчитать число жертв. Однако меньшевистская газета "Наш голос" так описывала эти дни: "Весь город завален трупами". В документе, направленном в Лондон бригадным генералом Болтоном 8 декабря 1918 года, отмечается, что геноциду подверглись 20 тыс. человек. В документах чрезвычайной следственной комиссии – 30 тыс. А в книге, изданной Милли Меджлисом АР – свыше 50 тыс. азербайджанцев. Наверное, это не последние цифры. К сожалению, через 74 года история повторилась. 30 лет тому назад в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы армянские националисты совершили еще один чудовищный геноцид. В результате атаки на город из 3 тысяч человек ¼ часть населения были убиты, и 1/3 часть взята в заложники или подвергнута нечеловеческим пыткам", - напомнил депутат Милли Меджлиса.

Специалист по истории Кавказской Албании Зураб Кананчев подчеркнул, что события, которые произошли в те трагические дни, имели в своей основе историческое прошлое: "И удинский народ в еще далеком в VII веке столкнулся с серьезной проблемой деэтнизации, деорганизации. Это факт, который привел практически к тому, что память об удинском этносе была вычеркнута из истории Карабаха, из истории прилегающих территорий и этот процесс армянизации вплотную был связан с попытками присвоения архитектурного прошлого и исторического прошлого, уничтожения албанского наследия". Этот процесс продолжался и в ходе религиозных чисток, когда албанская церковь была просто практически уничтожена и передана армянской церкви. И эти процессы, связанные с культурным уничтожением албанского прошлого, предшествовали тем трагическим событиям, которые впоследствии проявились для всего Азербайджана и откликнулись в ужасающих фактах. У таких преступлений нет срока давности. "Сегодня слышны молитвы на удинском или на албанском языках не только в храмах, которые восстанавливаются благодаря Фонду Гейдара Алиева, руководству Азербайджана, в Огузе и в других городах, но и на территории Карабаха и на территориях Гандзасара и Амараса и в других памятных местах", - заявил Зураб Кананчев.

Профессор МГУ, доктор философских наук Низами Мамедов отметил, что азербайджанцы в XX столетии неоднократно пережили геноцид и рассказал о предпосылках, приведших к трагедии, об идеологии армянского фашизма. Он особо подчеркнул роль армянской диаспоры в осуществлении этих идей, а также деятельность созданных еще во второй половине XIX века армянских националистических партий "Гнчаг" и "Дашнакцутюн", которые проповедовали идеи борьбы с тюрками. Низами Мамедов с сожалением отметил, что по прошествии длительного времени в Армении все еще преобладают экспансионистские мысли о создании государства "от моря до моря".