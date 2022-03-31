Жители Астрахани скупают лекарства

31 мар. 21:17

По данным Росздравнадзора в астраханских аптеках спрос на лекарства вырос в четыре раза.

"Покупательский спрос в аптеках вырос в 4 раза (за последний месяц). По ценам на лекарственные препараты есть конечно же рост от 4 до 17%, но мы этот вопрос держим на контроле", - сообщила руководитель регионального управления Росздравнадзора Аделя Умерова на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.

Глава регионального минздрава Александр Буркин получил поручение просчитать потребность области в наиболее востребованных препаратах и закупить их, создав резерв.

"Не обязательно это должны быть препараты, произведенные на Западе, азиатское направление в этом плане достаточно перспективное, работают качественные производители. Самое главное, чтобы препараты были у нас", - указал губернатор Игорь Бабушкин.