Двое полицейских попались на взятке в Минводах

31 мар. 20:59

В Минеральных Водах подозревают во взяточничестве двух сотрудников полиции. Об этом сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

В феврале на одной из улиц правоохранителями был задержан мужчина, который поднял с земли пакет с порошкообразным веществом. Пытаясь избежать ответственности, он передал полицейским 60 тыс рублей.

В отношении двоих полицейских из Минвод было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В том случае, если их вина будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, передает "Победа26".