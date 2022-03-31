Южная Осетия может войти в состав России

31 мар. 21:04

Кандидаты в президенты Южной Осетии Гарри Мулдаров, Александр Плиев и Алан Гаглоев сообщили, что поддерживают инициативу о вхождении республики в состав РФ, пишет ТАСС.

Накануне президент республики Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. В четверг Бибилов добавил, что если республика войдет в состав РФ, она сможет объединиться с Северной Осетией.

"К воссоединению с Россией мы шли долгие годы, всегда стремились к воссоединению двух Осетий, это моя мечта, как и мечта всего осетинского народа. Безусловно, в случае моего избрания президентом республики я продолжу этот курс на воссоединение осетинского народа", - сказал Мулдаров.

Другой кандидат в президенты - Плиев также является сторонником воссоединения народов Южной Осетии и Северной Осетии. "Ждем процедуру референдума. Никто не переписывает на себя власть народа: народ скажет громогласно на референдуме. Нет ни одного осетина, который бы не мечтал - это вековая мечта Осетин: в воссоединении есть четкие критерии: народ должен быть воссоединен, безусловно это должно было произойти рано или поздно", - уверен он.

Гаглоев сообщил, что "безусловно" поддерживает политический курс на вхождение республики в состав РФ. "Воссоединение разделенного народа в составе России находится на повестке любого трезвомыслящего человека. Наш народ дважды выражал свою позицию через референдум, который имеет силу и в настоящее время, в целом мнение народа мы знаем - мы всегда за интеграцию с РФ, понимание есть, но в этой ситуации это должно быть общее решение с учетом всех геополитических процессов, которые происходят, решающее слово должно быть за РФ, потому что страна большая, влияет на все процессы, мы должны понимать и принимать позицию РФ", - отметил кандидат в президенты.