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С нового учебного года в школах Владикавказа откроют профильные классы 

С нового учебного года в школах Владикавказа откроют профильные классы 

 В новом учебном году по инициативе главы Северной Осетии Сергея Меняйло во Владикавказе откроют инженерные и медицинские классы, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона. 

"Четыре профильных класса заработают в Северной Осетии в новом учебном году. Два инженерных класса будут работать на базе республиканского физико-математического лицея-интерната и школы 15 города Владикавказа, а открытие двух медицинских классов планируется в школе  27 и школе  42", - говорится в сообщении, передает ТАСС. 

В специализированных классах будут обучаться старшеклассники, которые смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию и профильную подготовку. Образовательная часть проекта включает расширенное изучение профильных предметов, в котором будут задействованы преподаватели вузов и колледжа. Также будет организована внеурочная деятельность, а отбор учащихся в профильные классы будет происходить по результатам вступительных испытаний.

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