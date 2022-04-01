С нового учебного года в школах Владикавказа откроют профильные классы 

1 апр. 1:46

В новом учебном году по инициативе главы Северной Осетии Сергея Меняйло во Владикавказе откроют инженерные и медицинские классы, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Четыре профильных класса заработают в Северной Осетии в новом учебном году. Два инженерных класса будут работать на базе республиканского физико-математического лицея-интерната и школы 15 города Владикавказа, а открытие двух медицинских классов планируется в школе 27 и школе 42", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В специализированных классах будут обучаться старшеклассники, которые смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию и профильную подготовку. Образовательная часть проекта включает расширенное изучение профильных предметов, в котором будут задействованы преподаватели вузов и колледжа. Также будет организована внеурочная деятельность, а отбор учащихся в профильные классы будет происходить по результатам вступительных испытаний.