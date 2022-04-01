Выставка Роко Иремашвили пройдет в Тбилиси 

1 апр. 0:24

Персональная выставка современного грузинского художника Роко Иремашвили откроется 1 апреля в тбилисской галерее Crosty Concept Store и продлится до 30 апреля.

На выставке под названием "В этих шумах" (In These Noises) будут представлены работы разных творческих периодов мастера. Однако все произведения объединены идеей поиска экзистенциальной сущности человека.

По словам организаторов, автора вдохновляли идеи самопознания и обретения эмоциональной свободы, - того состояния, которое стимулирует в художнике творческий процесс.

"Процесс похож на написание автобиографии. Ваши конкретные эмоции, вдохновение, окружение – все отражено. Особенно для работ, основанных больше на эмоциях, а не на визуальных эффектах", - приводит слова Иремашвили Sputnik Грузия.