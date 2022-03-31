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Microsoft отказалась полностью уходить из России

Microsoft отказалась полностью уходить из России

Компания Microsoft приняла решение не уходить полностью из России. Об этом говорится в письме руководителя корпорации Брэда Смит, направленном президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Топ-менеджер Microsoft исключил полный уход из РФ, объяснив это социальной ответственностью. По его словам, они продолжат работать с компаниями, которые не попали под санкции.

"Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность ни в чем не повинных гражданских лиц, включая детей и пожилых людей", - цитирует Смита Лента.ру.

При этом глава корпорации обратил внимание на то, что в настоящее время они обсуждают с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о полном прекращении предоставления услуг и поддержки клиентов в России.

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