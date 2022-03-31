Путин перечислил показатели эффективности экономики

31 мар. 20:41

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевые показатели эффективности экономической политики.

"Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - заявил российский лидер.

По словам Путина, нужно не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития.

"Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - уверен президент.