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Путин перечислил показатели эффективности экономики

Путин перечислил показатели эффективности экономики

Президент РФ Владимир Путин назвал ключевые показатели эффективности экономической политики.

"Ключевыми показателями эффективности экономической политики должны быть сохранение и создание рабочих мест, снижение бедности и неравенства, повышение качества жизни людей, доступности товаров и услуг", - заявил российский лидер.

По словам Путина, нужно не только фокусироваться на преодолении вызовов текущего года, но и выстроить долгосрочный план развития.

"Рассматривая ситуацию в каждой конкретной отрасли, в сфере, нужно фокусироваться не только на преодолении вызовов текущего года, но и выстраивать долгосрочный план развития, основанный на внутренних возможностях нашей экономики, российской науки и системы образования. Мы должны опираться в первую очередь на частную деловую инициативу и здоровую конкуренцию, стремиться к максимальной загрузке наших предприятий, к созданию новых компетенций и повышению глобальной конкурентоспособности России в целом", - уверен президент.

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