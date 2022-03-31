Турпоток в Дагестан в этом году может вырасти вдвое

31 мар. 20:25

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что в этом году турпоток в республику может вырасти вдвое.

"В прошлом году мы приняли больше одного миллиона туристов. В этом году прогнозы не исключают, что их станет в два раза больше. С одной стороны - это хорошо, с другой - сильно обязывает. Потому что мы должны предоставить инфраструктуру, обеспечить безопасность, транспортные услуги в должном объеме", - заявил Меликов.

Глава республики признал, что в настоящее время у Дагестана есть только гостеприимство. "Хотелось бы, чтобы были гостиницы, санатории, зоны отдыха", - сказал он, выступая перед Народным собранием республики в четверг.

В Дагестане реализуется проект по созданию восьми туристических информационных центров и санитарных зон на самых востребованных туристских направлениях, продолжил Меликов.

"Недавно в Москве прошла крупная выставка, где наша площадка стала самой востребованной. Люди интересовались возможностью отдохнуть в Дагестане", - заявил он.