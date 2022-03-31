Дополнительная "Таврия" между Симферополем и Москвой будет ходить до 10 апреля

31 мар. 20:13

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" продлил курсирование дополнительного поезда "Таврия" между Симферополем и Москвой до 10 апреля.

"Гранд Сервис Экспресс" продлевает на 5, 6, 7 и 8 апреля 2022 года курсирование дополнительного поезда "Таврия" №195/196 из Симферополя в Москву и на 7, 8, 9 и 10 апреля обратно. В ближайшее время продажи билетов будут открыты. Поезд был назначен для усиления пассажирского сообщения с южными городами России с 25 февраля после временного закрытия аэропорта в Симферополе", - сообщили в компании.

Кроме того, перевозчик подал запрос о продлении курсирования данного поезда на майские праздники в связи с высоким спросом.

Дополнительный поезд "Таврия" №195/196 делает остановки в Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Тамани, также в Крыму он идет с остановками "Керчь", "Багерово", "Семь Колодезей", "Владиславовка", "Джанкой".