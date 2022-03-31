Ritter Sport продолжит поставлять шоколад россиянам

31 мар. 19:58

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport принял решение продолжать поставки шоколада в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Чтобы сохранить рабочие места, а также средства к существованию многих семей, занимающихся выращиванием какао, мы продолжаем поставлять шоколад российскому населению", - сказано в заявлении.

При этом в Ritter Sport напомнили, что в начале марта прекратили все инвестиции в России и рекламу.

Кроме того, в компании отметили, что для Ritter Sport Россия является вторым по величине рынком после Германии.