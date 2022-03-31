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Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали четырехстороннюю декларацию

Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали четырехстороннюю декларацию

Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток - Запад". Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.
 
Документ нацелен на укрепление интеграционного потенциала четырех стран в международной транспортной системе.

В декларации говорится о роли железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в продвижении конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и отмечается важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности линии.

Кроме того, в ней обращается внимание на то, что для повышения качества транспортных операций по маршруту необходимы инвестиции в инфраструктуру, передает Тренд.

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