31 мар. 19:50

Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток - Запад". Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.



Документ нацелен на укрепление интеграционного потенциала четырех стран в международной транспортной системе.

В декларации говорится о роли железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в продвижении конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией и отмечается важность завершения строительных работ для повышения пропускной способности линии.

Кроме того, в ней обращается внимание на то, что для повышения качества транспортных операций по маршруту необходимы инвестиции в инфраструктуру, передает Тренд.