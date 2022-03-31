На майские праздники россияне смогут попутешествовать по стране

31 мар. 19:32

На предстоящие майские праздники Российские железные дороги (РЖД) назначают более 400 дополнительных поездов по популярным маршрутам, - сообщили в компании.

"Поезда будут ходить по самым востребованным маршрутам - Москва - Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград; Санкт-Петербург - Москва, Великие Луки, Сортавала; Ростов-на-Дону - Волгоград, Кисловодск, Имеретинский Курорт; Сортавала - Выборг, Рускеала и другие", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале холдинга в мессенджере Telegram, передает РИА Новости.

Пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно – 3, 9 и 10 мая. При этом компания следит за спросом на билеты и готова увеличить количество дополнительных поездов и вагонов.

Что касается любителей активного отдыха, то они могут отправиться в путешествие на туристических поездах, которых будет много и на любой вкус: в горы Кавказа - "Жемчужина Кавказа"; на Черноморское побережье - "Сочи"; к северным красотам - "В Карелию"; по древним русским городам - "Серебряный маршрут"; к местам воинской славы - "Ко Дню Победы", - добавили в компании.