РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На майские праздники россияне смогут попутешествовать по стране

На майские праздники россияне смогут попутешествовать по стране

На предстоящие майские праздники Российские железные дороги (РЖД) назначают более 400 дополнительных поездов по популярным маршрутам, - сообщили в компании. 

"Поезда будут ходить по самым востребованным маршрутам - Москва - Санкт-Петербург, Мурманск, Казань, Адлер, Волгоград; Санкт-Петербург - Москва, Великие Луки, Сортавала; Ростов-на-Дону - Волгоград, Кисловодск, Имеретинский Курорт; Сортавала - Выборг, Рускеала и другие", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале холдинга в мессенджере Telegram, передает РИА Новости. 

Пиковыми датами выезда станут 29, 30 апреля и 6 мая, а обратно – 3, 9 и 10 мая. При этом компания следит за спросом на билеты и готова увеличить количество дополнительных поездов и вагонов. 

Что касается любителей активного отдыха, то они могут отправиться в путешествие на туристических поездах, которых будет много и на любой вкус: в горы Кавказа - "Жемчужина Кавказа"; на Черноморское побережье - "Сочи"; к северным красотам - "В Карелию"; по древним русским городам - "Серебряный маршрут"; к местам воинской славы - "Ко Дню Победы", - добавили в компании. 

1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version