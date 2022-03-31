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В России появится ежемесячная выплата для семей с детьми 8-17 лет

В России появится ежемесячная выплата для семей с детьми 8-17 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми 8-17 лет.

"Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <...>, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов", - говорится в документе.

Получать пособие смогут семьи, в которых ребенок - гражданин России, постоянно проживает в стране, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.

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