Харуми Сонояма в Музее Востока

В Москве в Государственном музее Востока открылась выставка ”Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография”. В экспозиции представлено более 20 работ современного японского художника из серий ”Краски”, ”Выход цвета” и ”Знамение”, относящиеся к разным периодам начиная с 1980-х и заканчивая 2020 годом.

Сонояма - один из немногих мастеров-традиционалистов, предпочитающих компьютерной обработке полностью ручное творчество, включая подготовку камня или пластин для печати, создание рисунка, травление и нанесение красителей.

Независимый куратор международных проектов Андрей Мартынов поясняет: "Это литография, но если раньше на камне в основном выполнялись работы, то уже художники в XX веке для того, чтобы сделать работы крупного формата, используют другие материалы. Это лист цинка или лист алюминия, и там уже свой процесс: как рисунок переносится, как набираются цвета. Но это печать, осуществляемая в восемь стадий".

Работы Соноямы - это отражение его личного отношения к таким материальным вещам, как тушь, которая является одним из основных, используемых художником материалов.

Куратор выставки, научный сотрудник Музея Востока Ольга Чернова обращает внимание на монохромную работу из серии ”Выход света”: "Она диссонирует с яркими, насыщенными литографиями из этой серии. Художник хотел показать, как и во всех предыдущих работах, краски, те материалы, с которыми он работает, но лишив их цвета".

Огромное влияние на мировосприятие художника и всё его дальнейшее творчество оказали теракты в США 11 сентября 2001 года. От наблюдений за объектами, манипуляций с цветом Сонояма постепенно переходит к размышлениям о жизни и смерти через медитативное созерцание складок белой ткани.

"Есть работа, изображающая задрапированную белой тканью фигуру. Это связано с философскими размышлениями художника о белой ткани, о жизни и смерти, о ткани, в которую заворачивают младенца при рождении, о ткани, в которую заворачивают тело ушедшего из жизни человека", - говорит Чернова.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса, наоборот, обращает внимание на краски художника: "На выставке вы может увидеть, как любит краски Харуми Сонояма. Практически почти все его работы посвящены краскам. Вы будете подходить и разглядывать банки краски. Этот художник чем интересен? В наше время, когда очень многие мастера разного возраста из разных стран пользуются всякими новейшими технологиями, а Харуми Сонояма, как в старые добрые времена, всё делает сам, всё делает буквально вручную".

С середины 1970-х годов Харуми Сонояма регулярно выставляется и получает призы на различных международных форумах.

Выставка ”Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография” продлится до 17 апреля.