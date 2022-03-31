Россия расширила запрет на въезд руководству ЕС

31 мар. 19:10

В ответ на антироссийские санкции Москва расширяет список представителей стран - членов Евросоюза и евроструктур, которым запрещается въезд на территорию страны.

В заявлении МИД России говорится, что список европейских руководителей, которым запрещен въезд в страну значительно расширен "в ответ на массированные односторонние санкции Евросоюза, в соответствии с базовым для международного права принципом взаимности".

"Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику. В ответный российский черный список внесены также высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран - членов ЕС, а также общественных деятелей и работников СМИ, несущих персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения", - говорится в заявлении министерства.

В представительство ЕС в Москве передана соответствующая вербальная нота МИД РФ.

"Подтверждаем, что на любые враждебные акции со стороны ЕС и его стран-членов и впредь будет неотвратимо следовать жесткий ответ", - подчеркнули в ведомстве.