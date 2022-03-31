США ежедневно в течение полугода будут направлять на рынок по 1 млн баррелей нефти

31 мар. 18:46

США в течение полугода будут направлять на нефтяной рынок по 1 млн баррелей в сутки. Соответствующее решение принял президент страны Джо Байден, сообщает Белый дом.

"По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории выделении нефти из стратегического запаса. Он будет направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей в день в течение ближайших 6 месяцев", - рассказали в американской администрации.

В Белом доме уточнили, что глава государства будет координироваться в этом вопросе с союзниками и партнерами по всему миру.

В США ожидают, что другие страны присоединятся к этой инициативе. "Тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки", - приводит сообщение администрации ТАСС.