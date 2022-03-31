Грузия повысит самообеспеченность продуктами

31 мар. 18:42

В Минсельхозе Грузии призвали нарастить местное производство на фоне мирового роста цен.

В феврале годовая инфляция в Грузии составила 13,7% при целевом показателе 3%, для снижения инфляции в стране планируется максимально увеличить производство основных продуктов потребления в стране.

"Мы не можем, к сожалению, быть исключением, так как во многом зависим от импорта по многим продуктам. Поэтому наша цель – максимально увеличить производство основных товаров в стране и повысить самообеспеченность, и для этого мы реализуем программы", – заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.

Министр указал, что на данном этапе проблем с поставками в Грузию нет, никаких задержек не ожидается.

В середине марта глава ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония прогнозировал росте цен на продукты в стране, так как Грузия зависит от импорта.