Кто рискнет пойти против Пашиняна, как обмануть доверчивых сельчан, зачем глава аппарата правительства Армении разругался с членами правящей партии - Анализ армянских СМИ за 25-31 марта.

Никол Пашинян продолжает очищать арену от всех тех, кто представляет для него какую-то опасность. Он требует безоговорочной преданности и покорности от членов своей команды. Одно упущение или хоть какая-то самостоятельность могут стать судьбоносными для любого из них, пишут армянские СМИ.

Пашинян требует от коллег преданности и покорности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян очищает свое окружение от всех тех, кто представляет собой хоть какую-то опасность, требуя от него безоговорочной преданности и рабской покорности, - читаем в газете "Грапарак". "В правящей фракции "Гражданский договор" обсуждался вопрос назначения депутата Ануш Беглоян членом Комиссии по защите экономической конкуренции. Но Пашиняну доложили, что Беглоян поддерживает подозрительные связи с неизвестными кругами, участвует в каких-то обсуждениях, в которых не должна участвовать, и которые не согласованы с "политбюро" "Гражданского договора", почти не общается с ними. В итоге Пашинян решил избавиться от Беглоян, однако поскольку они не хотят ни с кем враждовать, то решили предложить ей новую должность, где от нее практически ничего не зависит. Беглоян будет получать зарплату и не будет представлять опасности для команды.

Руководство "Гражданского договора" решает, какому депутату и куда пойти, что сказать, какому СМИ дать интервью, а какому отказать. Пашинян запретил всем "опасным" членам команды давать интервью и появляться в эфире. Особенно это касается новичков и женщин. Из 71 члена фракции "Гражданский договор" лишь немногие имеют право общаться с журналистами. Этим было обусловлено также пашиняновское ноу-хау – ограничить передвижение журналистов, чтобы они не имели возможности подойти к политически невменяемым членам фракции, задать вопрос на любую тему и продемонстрировать обществу их интеллектуальные способности и уровень подготовленности", - пишет автор публикации.

Как обмануть доверчивых сельчан

В последние дни в одной из общин Гегаркуникской области сложилась настолько напряженная обстановка, что ее жители несколько дней подряд блокировали межгосударственную трассу Ереван-Севан, требуя отменить решение об укрупнении, - пишет газета "Паст". "Напомним, жители общин Цовагюх и Семеновка в знак протеста бойкотировали прошедшие 5 декабря выборы в органы местного самоуправления. Этому прошествовала интересная предыстория, и жители сел неслучайно требовали встречи именно с министром территориального управления и инфраструктур Гнелом Саносяном. В период пребывания в должности губернатора Гегаркуникской области Саносян встречался с представителями сел и обещал им, что общины Цовагюх и Семеновка не будут включены в предстоящий процесс укрупнения. А цовагюхцы, наивные и доверчивые люди, поверили ему и были благодарны. Однако сейчас их поставили перед фактом. Кстати, несмотря на разговоры о том, что и сейчас им обещали пересмотреть решение, жители настроены скептично, поскольку считают, что верить этим властям нельзя. Идут разговоры, что власти, возможно, перейдут к излюбленному Пашиняном методу: начнут оказывать давление на руководителя общины Цовагюх и его ближайшее окружение, в том числе посредством фабрикации уголовных дел", - пишет газета.

Глава аппарата правительства разругался с членами правящей партии

Отношения руководителя аппарата правительства Армении Араика Арутюняна с членами правящей партии "Гражданский договор" в последние месяцы еще больше обострились, - читаем в газете "Жоховурд". "По данным газеты, и правящая партия "Гражданский договор", и исполнительная власть надеялись, что премьер-министр Никол Пашинян отправит Арутюняна в какое-нибудь другое место, благодаря чему они смогут от него избавиться. Власти с самого начала распространяли слухи, согласно которым президентом Армении станет именно Арутюнян.

Как стало известно газете, первым, кто "сливает" Пашиняну информацию о соратниках, является Арутюнян. Выслушав его советы, премьер-министр озвучивает замечания или решает, кто будет включен в его "черный список". Арутюнян вмешивается практически во все дела, спускает указания министрам и не только. Представители правления "Гражданского договора", которые не доверяют Арутюняну, и вовсе не контактируют с ним уже на протяжении 5-6 месяцев. Все пытаются общаться с Пашиняном напрямую. Они поняли, что Араик Арутюнян предоставляет премьер-министру информацию под своим "соусом". Особенно это касается вопросов, связанных с образованием: словно он до сих пор не смог смириться с потерей министерского кресла. Он делает все для укрепления своей позиции, - сообщили изданию провластные источники", - пишет автор публикации.

Оппозиция бойкотирует расследование обстоятельств войны

Сформированная по инициативе фракции "Гражданский договор" 10 февраля следственная комиссия по изучению обстоятельств 44-дневной войны бездействует, - пишет газета "Грапарак". "Скоро исполнится два месяца со дня ее создания, однако комиссия за этот период провела только три заседания, и то по процедурным вопросам. До самой войны она еще не добралась. Несмотря на разговоры о том, что в такой ситуации виноват бойкот оппозиции, нас заверяют, что такой проблемы нет.

Председатель комиссии заверил ее членов, что проводится работа с экспертами по составлению списка приглашаемых, разработке технических и других вопросов, и заседания начнут проводить, когда будет готов регламент работы. Однако даже депутаты правящей фракции недоумевают по поводу ее бездействия: если для изучения обстоятельств четырехдневной апрельской войны потребовалось полтора года, то, поскольку масштабы и характер войны 2020 года, как минимум, в десять раз больше, на ее изучение потребуются 15 лет", - пишет газета.

Впрочем, сама оппозиция и не пытается вести упорную и последовательную борьбу в Национальном собрании: несмотря на то, что по закону ей было предоставлено право выдвинуть своего кандидата на последнее, третье вакантное место в Национальной комиссии по телевидению и радио, это право уже узурпировала фракция "Гражданский договор". Ее кандидат – Мариам Карапетян, с 2020 года являющаяся доцентом новой кафедры медиа и коммуникации факультета журналистики Ереванского государственного университета. Напомним, правящая фракция за прошедшие месяцы уже пополнила два из трех вакантных мест в комиссии, выдвинув и избрав бывшего министра культуры Акопа Мовсеса и бывшего депутата от фракции "Гражданский договор" Артура Манукяна", - пишет газета.

Ереванские торговые автоматы обложат данью

С 1 декабря 2022 года в Ереване за торговлю или оказание услуг с использованием автоматического устройства вне зданий и сооружений или с нарушением условий, установленных разрешением, будет взиматься штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. драмов ($200-250), - пишет газета "Жоховурд". "Для развертывания такой деятельности потребуется разрешение мэра города, которое будет стоить 500 драмов в сутки за квадратный метр. В случае повторного нарушения правила в течение года со дня наложения штрафа его размер составит 300 тыс драмов", – отмечает издание.

Депутата Ануш Беглоян "отправят в ссылку" в Госкомиссию

Депутат парламента от фракции "Гражданский договор" Ануш Беглоян возможно вскоре откажется от мандата, - читаем в газете "Грапарак". "На заседании фракции "Гражданский договор" обсуждался вопрос командирования Беглоян в Государственную комиссию по защите экономической конкуренции. Нам сказали, что такое желание она выразила сама, что не очень правдоподобно, поскольку вряд ли кто-то согласится добровольно сменить мандат депутата на должность обычного члена комиссии. Мы связались с Беглоян, которая, по сути, не опровергла эту информацию, призвав дождаться официального сообщения. На уточняющий вопрос, какое отношение она имеет к сфере экономики, депутат ответила: "На данный момент не могу это комментировать". Ануш Беглоян в свое время работала в компании "Арментел": она руководила отделом по связям с общественностью, была советником и экспертом по различным программам с СЕ и ЕС", - напоминает автор публикации.

Чиновники Минобороны ответят за участившиеся случаи суицида в войсках

Газета "Жоховурд" пишет со ссылкой на свои источники, что возможно, в скором времени некоторые должностные лица N-ской воинской части Минобороны будут уволены покинут свои посты из-за произошедшего на прошлой неделе случая суицида военнослужащих. "Дело в том, что 18 марта министр обороны Армении Сурен Папикян посетил с рабочим визитом Сюникскую область. На встрече с офицерами в одной из воинских частей министр подчеркнул, что произошедшее является следствием ненадлежащего уровня дисциплины, а также морально-психологического состояния отдельных военнослужащих в некоторых подразделениях, - сообщила пресс-служба Минобороны Армении. Однако министр, говоря о произошедшем, дал довольно жесткую оценку и поставил вопрос об ответственности, посему не исключается, что в ходе следствия будет выдвинут вопрос бездействия высокопоставленных должностных лиц, в результате чего имели место эти инциденты", - пишет газета.