Память о Дне геноцида азербайджанцев

31 марта - День геноцида азербайджанцев. Хотя сегодня вспоминают жертв широкомасштабной этнической чистки, учиненной в 1918 году дашнаками и большевиками в отношении азербайджанского народа в различных районах Азербайджана, на самом деле истоки тех трагических событий относятся к более ранним временам, пишет посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов для турецкой "Сабах".

Армянские националисты, ранее в разное время чинившие погромы в меньших масштабах, впервые открыто вступили в кровавую борьбу против азербайджанцев в 1905-1907 годах. Тогда тысячи азербайджанцев были зверски убиты в Азербайджане и в азербайджанских поселениях на территории современной Армении. Однако погромы азербайджанцев на Кавказе этим не ограничивались, и в марте-апреле 1918 года в Баку и других районах Азербайджана были убиты тысячи азербайджанцев. Населенные пункты, исторические памятники, мечети и кладбища были разграблены и разрушены.

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в мае 1918 года для расследования преступлений была создана Чрезвычайная следственная комиссия, в документах которой отражена страшная статистика трагедии. Армянские дашнаки вырезали турецкое мусульманское население, не щадили даже детей, стариков и женщин. Оккупация Азербайджана советской армией в 1920 году и распад АДР помешали процессу расследования и юридическому и политическому признанию трагедии.

Только после восстановления независимости Азербайджанской Республики в 1991 году к этому вопросу вернулись; и по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева началось расследование этого кровавого геноцида. Исторически значимым указом, подписанным 26 марта 1998 года, 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев. С тех пор в стране и других местах проживания азербайджанцев 31 марта ежегодно отмечается как День геноцида в память о его жертвах.

Вообще, если взглянуть на историю XX века, невозможно обойти вниманием многочисленные преступления против азербайджанского народа, совершенные армянcкими националистами. Воспитанные в духе ненависти к азербайджанцам из-за их тюркского происхождения, они использовали любую возможность для совершения преступлений против соседнего народа. Нетерпимость к азербайджанцам достигла такого уровня, что, несмотря на присутствие тысяч армян в Азербайджане в советское время, азербайджанцам не разрешалось жить на их исторических землях, расположенных на территории современной Армении. Азербайджанцев дважды депортировали из Армении в 1948-1953 и 1988-1989 годах.

В ходе необъявленной войны Армении, начавшейся в 1988 году с необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, армянские вооруженные силы учинили беспрецедентные зверства против мирного населения Азербайджана, кульминацией чего стала Ходжалинская резня 1992 года - одно из самых ужасных преступлений в истории человечества. В результате геноцида 613 азербайджанцев были убиты из-за своей национальной принадлежности, тысячи людей попали в плен или пропали без вести.

Чему учит нас история

Армянские националисты всегда выжидали ослабления тех, кого они считают своими врагами, и в эти моменты реализовывали свои коварные замыслы. Распад Российской империи в 1918 году на фоне отсутствия централизованного правительства в Азербайджане, восстановление независимости в 1992 году и внутренние беспорядки в Азербайджане предоставили дашнакам такую возможность. Предательство они совершили в отношении соседнего Азербайджана, но и против Османской империи, где жили долгие годы. В 1915 году армянские националисты попытались осуществить свою мечту о создании армянского государства в восточной Анатолии. Вооруженные армянские группы сотрудничали с врагами османов и совершали массовые убийства турецкого населения в том числе и в восточной Анатолии.

Массовым убийствам так и не была дана оценка в соответствии с международным правом. Несмотря на многочисленные исторические факты и документы о зверствах, к сожалению, ряд "беспристрастных" в соответствии со своими интересами государств отказываются признавать преступления против тюркских народов, вместо этого с энтузиазмом поддерживая безосновательные призывы армян к признанию "геноцида", настойчиво отвергая предложение Турции открыть архивы и расследовать факты.

Несмотря на подобную несправедливость, вера азербайджанцев в восстановление исторической справедливости непоколебима. В этом направлении проводится значительная работа. В результате начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войны Азербайджан освободил оккупированные территории и восстановил свою территориальную целостность. Политическая и моральная поддержка, которую тогда Азербайджан получал от Турции, продолжилась и после окончания войны. Сейчас два государства совместно ведут восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях. Взаимная поддержка и всестороннее сотрудничество между Азербайджаном и Турцией и их возрастающее значение в регионе и на международной арене будут способствовать устранению двойных стандартов, убежден Рашад Мамедов.