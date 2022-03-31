В ООН предсказали голод и кризис недоедания в Афганистане

31 мар. 17:59

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что 9 млн жителей Афганистана угрожает голод.

По его словам, если не предпринять немедленных действий, страна столкнется с голодом и кризисом недоедания в Афганистане. "Люди уже продают детей и части своих тел, чтобы прокормить семьи. Экономика Афганистана фактически рухнула. Очень мало наличных денег", - пояснил глава ООН.

Он также отметил, что 95% жителей Афганистана испытывают дефицит пищи, а 9 млн находятся под угрозой голода. "По оценкам ЮНИСЕФ, миллион сильно недоедающих детей окажутся на грани смерти, если мы не предпримем немедленных действий", - сказал Гутерриш, добавив, что цены на еду стремительно растут из-за ситуации на Украине.

Генсек ООН подчеркнул, что у более чем 80% населения Афганистана есть задолженности, а врачи и учителя в школах несколько месяцев не получают заработную плату, передает ТАСС.