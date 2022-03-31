Россияне смогут получать кэшбек за авиабилеты на внутренних рейсах

31 мар. 18:17

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу кэшбека за авиабилеты на внутренних рейсах.

"В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", - заявил Путин на совещании по авиаотрасли.

Президент отметил, что речь идет о рейсах, которые состоятся с апреля по октябрь текущего года.