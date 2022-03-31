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Россияне смогут получать кэшбек за авиабилеты на внутренних рейсах

Россияне смогут получать кэшбек за авиабилеты на внутренних рейсах

Президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу кэшбека за авиабилеты на внутренних рейсах.

"В дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, включая льготные билеты на Дальний Восток и в другие регионы, прошу правительство запустить ту программу масштабную, о которой мы сейчас говорили: программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах", - заявил Путин на совещании по авиаотрасли.

Президент отметил, что речь идет о рейсах, которые состоятся с апреля по октябрь текущего года.

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