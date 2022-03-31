США ввели санкции против российских "киберпреступников"

31 мар. 18:05

Власти США в четверг расширили санкции против России, новые ограничения коснулись 13 физических лиц и 21 организации и связан с действиями в киберпространстве.

Заявление опубликовано на сайте Минфина США, санкции введены против технологических компаний, "киберпреступников", а также сетей, созданных для "уклонения от санкций". Большинство россиян, попавших в санкционный список, по версии США, связаны с компанией "Серния Инжиниринг" и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ), находящимися под санкциями с 2020 года. Новые ограничения коснулись организаций "Сертал" и НИИ "Вектор", санкции введены против крупнейшего российского производителя микроэлектроники "Микрон" и разработчика суперкомпьютеров "Т-Платформы".

Минфин США разрешил введение санкций против аэрокосмической, морской и электронной отраслей экономики России.