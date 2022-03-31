Азербайджан увеличит добычу нефти

31 мар. 17:53

Азербайджан в мае 2022 года увеличит нефтедобычу на 7 тыс баррелей в сутки. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики.

"Азербайджан поддержал решение об увеличении в мае добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки, принятое министрами стран ОПЕК+ на очередном, 27-м заседании", - сказано в заявлении.

Согласно договоренностям, в мае 2022 года суточная добыча нефти в Азербайджане увеличится до 688 тыс баррелей.

Напомним, в январе 2022 года квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ составила 661 тыс баррелей, в феврале - 668 тыс баррелей, в марте - 675 тыс баррелей в сутки.