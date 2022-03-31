Персонал "Победы" переводят на четырехдневку

31 мар. 17:35

Весь наземный персонал авиакомпании "Победа" с 1 июня перейдет на четырехдневную рабочую неделю с пропорциональным уменьшением зарплаты.

"С 1 июня 2022 года вся наземная команда (кроме сменного персонала), включая руководителей компании, будет работать в режиме неполной рабочей недели: четыре рабочих дня и три выходных. Это означает, что рабочими днями будут понедельник - четверг или вторник - пятница и заработная плата будет уменьшена пропорционально отработанному времени", - говорится в письме директора по персоналу лоукостера Анны Козловой.