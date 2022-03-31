Путин: расчеты в рублях укрепят суверенитет экономики России

31 мар. 17:16

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому газ в западные страны с 1 апреля будет поставлять за рубли, это укрепит экономический суверенитет страны.

"Перевод расчетов за поставки российского газа на российские рубли - это важный шаг к укреплению нашего финансово-экономического суверенитета. Будем и дальше последовательно, системно двигаться в этом направлении в рамках долгосрочного плана, увеличивать во внешней торговле долю расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами", - заявил президент на совещании по ситуации в авиационной отрасли.

Он отметил, что Россия соблюдает и впредь будет соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым, продолжит поставлять газ в установленных объемах и по ценам, определенным в действующих, долгосрочных контрактах.