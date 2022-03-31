В Госдуме предложили снизить цены на топливо для россиян

31 мар. 17:02

Снизить цены на энергоресурсы для жителей России предлагает лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов.

"Уверен, что мы можем обернуть экспортные ограничения на пользу своей экономике, даже несмотря на снижение за последний месяц экспорта российской нефти почти на 40%. И, прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", - отметил он в своем Telegram-канале.

По словам Миронова, зарубежные партнеры России, например Индия, надеются покупать у нас нефть со скидкой 20%. "Почему не дать ту же скидку на топливо для наших предприятий, для сельхозпроизводителей, грузоперевозчиков, для наших граждан, которые долгие годы переплачивают за бензин? Нужно делать энергоресурсы доступнее для внутреннего потребителя, тем самым они будут эффективно работать на экономику и при санкционном давлении", - констатировал политик.