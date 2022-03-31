Страны G7 отказались платить за газ в рублях

31 мар. 16:56

Париж не будет принимать требования Москвы оплачивать поставки газа в рублях, заявил глава Минфина Франции Брбно Ле Мэр.

"Я хочу напомнить о заявлении G7. Мы не примем требования оплачивать газ в другой валюте. Это не предусмотрено договорами. Договоры есть договоры, и они должны строго соблюдаться", - сказал министр на пресс-конференции в Берлине.

Он отметил, что Франция и Германия готовят план на случай прекращения поставок российского газа. "Мы работали над всеми сценариями и продолжаем делать это вместе с Германией. Мы можем столкнуться с ситуацией, когда российского газа больше не будет. Наша обязанность быть к этому готовыми, и совместно мы такую работу проводим", - цитирует Ле Мэра ТАСС.