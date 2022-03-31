Подозреваемый в поджоге пункта полиции схвачен на Кубани

31 мар. 16:48

Подозреваемый в попытке поджога пункта полиции в станице Анапской задержан на Кубани, такое сообщение распространила пресс-служба МВД России.

"Злоумышленник вошел в помещение пункта полиции, вылил на пол горючую жидкость, поджег ее, а затем скрылся", - заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители быстро потушили пламя, в результате никто не пострадал.

Уже через несколько часов подозреваемый был задержан, им оказался местный житель, ранее судимый за насилие в отношении представителя власти.

Оказалось, что путем поджога он пытался уничтожить документы уголовного дела, расследуемого в отношении него.