Путин подписал указ о продаже газа в "недружественные страны"

31 мар. 16:38

Президент России Владимир Путин на совещании по авиационной отрасли объявил о подписании указа о новой процедуре оплаты за газ с недружественными государствами в рублях.

"Мы предлагаем контрагентам из недружественных стран понятную и прозрачную схему. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - заявил он, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что отказ стран платить за газ в рублях приведет к остановке действующих контрактов.

В тексте документа подчеркивается, что это коснется только поставок "Газпромом" по трубопроводам. Уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов для расчетов за поставки газа стал Газпромбанк.

Путин добавил, что новые правила продажи газа из России в "недружественные страны" начнут действовать с 1 апреля.