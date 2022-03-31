Путин провел телефонные переговоры с Алиевым и Пашиняном

31 мар. 16:29

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили ситуацию вокруг Карабаха "с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе".

"Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - указали в Кремле.

Путин, Алиев и Пашинян также условились о дальнейших контактах.