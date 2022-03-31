Эксперты ВОЗ рассказали о возможности появления опасных штаммов ковида

31 мар. 16:28

Ряд экспертов предполагает, что "омикрон" может стать последним штаммом коронавируса, заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

"Некоторые [эксперты] предполагают, что "омикрон" будет последним вариантом, но сейчас нет никакого способа достоверно узнать это. Есть вероятность, что может появиться новый вариант, более заразный или тяжелый", - приводит ее слова ТАСС.

Далее Вуйнович отметила, что признаков появления новых опасных штаммов коронавируса в настоящее время нет. В то же время она предостерегла, что такие штаммы могут появится к осени.