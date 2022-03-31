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В ВОЗ продолжили консультации по "Спутнику V"

В ВОЗ продолжили консультации по &quot;Спутнику V&quot;

Всемирная организация здравоохранения контактирует с Российским фондом прямых инвестиций по вопросу противоковидного препарата "Спутник V", несмотря на вынужденную приостановку инспекций, сообщила спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Инспекции на местах планировалось провести в марте, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ", - цитирует Вуйнович ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас процесс еще продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными. "Информация будет обнародована, как только весь процесс будет завершен", - добавила представитель ВОЗ.

 

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