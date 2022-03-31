В ВОЗ продолжили консультации по "Спутнику V"

31 мар. 16:16

Всемирная организация здравоохранения контактирует с Российским фондом прямых инвестиций по вопросу противоковидного препарата "Спутник V", несмотря на вынужденную приостановку инспекций, сообщила спецпредставитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"Инспекции на местах планировалось провести в марте, но они были приостановлены из-за приостановки полетов в Россию и из России. Штаб-квартира ВОЗ и РФПИ находятся в прямом контакте. Все детали будут озвучены Минздравом и РФПИ", - цитирует Вуйнович ТАСС.

Она подчеркнула, что сейчас процесс еще продолжается, подробности должны оставаться конфиденциальными. "Информация будет обнародована, как только весь процесс будет завершен", - добавила представитель ВОЗ.