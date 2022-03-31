США и Великобритания примут участие в ПМЭФ-2022

31 мар. 15:58

Представители 69 государств, включая США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Японии, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, сообщил фонд "Росконгресс".

"Свое участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий: Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Италия, Йемен, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Киргизия, Китай, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Монако, Монголия, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Палестина, Беларусь, Кипр, Румыния, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, ЦАР, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Япония", - сказано в сообщении.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года. Как отметил "Росконгресс", приглашения на форум направлены участникам из более чем 190 государств.